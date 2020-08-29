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Генштаб планує скоротити кількість строковиків перед осіннім призовом

Автор: Дмитро Левицький

Генеральний штаб восени планує скоротити кількість громадян, яких будуть призивати строкову на військову службу. Генштаб хоче збільшити кількість військових на службі за контрактом.

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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Як пояснюють у Генштабі, зараз ведеться робота над вдосконаленням правового захисту військових, забезпеченням кар’єрного зростання та підвищенням рівня грошового забезпечення, щоб збільшити кількість бажаючих служити за контрактом.

Зазначається, що з початку 2020 року до військової служби за контрактом вже залучено 25 тисяч громадян, з них понад 2 тисячі - офіцерський склад.

"Це дає можливість поставити питання про зменшення чисельності громадян України, які підлягатимуть призову на строкову військову службу у жовтні-грудні цього року", - заявили у Генштабі.

Нагадаємо, міністр оборони Андрій Таран пояснював, чому Україна поки не може повністю відмовитися від строкової військової служби.

Крім того, Таран розповів, чи діє відстрочка від військової служби для абітурієнтів.

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