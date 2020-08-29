Генштаб планує скоротити кількість строковиків перед осіннім призовом

Генеральний штаб восени планує скоротити кількість громадян, яких будуть призивати строкову на військову службу. Генштаб хоче збільшити кількість військових на службі за контрактом.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Як пояснюють у Генштабі, зараз ведеться робота над вдосконаленням правового захисту військових, забезпеченням кар’єрного зростання та підвищенням рівня грошового забезпечення, щоб збільшити кількість бажаючих служити за контрактом.

Зазначається, що з початку 2020 року до військової служби за контрактом вже залучено 25 тисяч громадян, з них понад 2 тисячі - офіцерський склад.

"Це дає можливість поставити питання про зменшення чисельності громадян України, які підлягатимуть призову на строкову військову службу у жовтні-грудні цього року", - заявили у Генштабі.

Нагадаємо, міністр оборони Андрій Таран пояснював, чому Україна поки не може повністю відмовитися від строкової військової служби.

Крім того, Таран розповів, чи діє відстрочка від військової служби для абітурієнтів.