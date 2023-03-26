Генштаб Северной Македонии одобрил передачу Украине вертолетов Ми-24

Генеральный штаб Северной Македонии согласовал передачу Украине вертолетов Ми-24. Речь идет о 12 единицах этой техники.
Об этом заявила министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью телеканалу Alsat.
Она отметила, что Северная Македония готова передать 12 вертолетов Ми-24, купленных в 2001 году у Украины. В то же время страна приобретет новые западные вертолеты.
"Вся техника, которая сейчас передана, кроме того, что это по просьбе украинцев, она им нужна и это техника, которой украинская армия умело пользуется. Это техника, у которой в соответствии с нашими планами завершается срок эксплуатации", - сказала министр.
По словам главы Минобороны, передача вертолетов Украины не ослабит обороноспособность Македонии, поскольку часть вертолетов определенное время не использовалась.
Петровская объясняет, что решение о передаче принял Генштаб, теперь вопрос должно рассмотреть правительство.
Напомним, недавно стало известно, что Северная Македония передала Украине четыре штурмовика Су-25.
Также 23 марта стало известно, что Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29.
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