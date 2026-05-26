ua en ru
Вт, 26 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Генштаб подтвердил остановку Сызранского НПЗ и поражение важных объектов россиян

11:51 26.05.2026 Вт
2 мин
Атакованы командные пункты и логистика оккупантов
aimg Валерий Ульяненко
Генштаб подтвердил остановку Сызранского НПЗ и поражение важных объектов россиян Фото: украинские дроны поразили ряд вражеских объектов (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Генштаб ВСУ подтвердил остановку Сызранского НПЗ, а также поражение командных пунктов и логистики российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба в Telegram.

Читайте также: Поражены нефтяной терминал, склады и корабли: ВСУ успешно отработали по важным объектам РФ

"25 мая и в ночь на 26 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов агрессора. В частности, поражен командный пункт противника (Очеретино, Донецкой обл.) и пункт управления полка (Верхняя Криница, Запорожской обл.)", - говорится в заявлении.

Кроме того, поражены пункты управления дронами оккупантов в районах Нестерянки в Запорожье и Новогродовки Донецкой обл.

Также под ударом были склад дронов врага, склад материально-технических средств в районе Новопетриковки в Донецкой области и склад материально-технических средств в Донецке. Была поражена и железнодорожная цистерна с горюче-смазочными материалами в районе Дебальцево Донецкой области.

"По результатам предыдущих поражений подтверждена остановка работы нефтеперерабатывающего завода "Сызранский" (Сызрань, Самарская обл., РФ), по которому Силы обороны ударили 21 мая 2026 года", - сообщил Генштаб.

В понедельник, 25 мая, поражена линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Ярославль" - повреждено оборудование и резервуары. Также подтверждено поражение 24 мая вражеской радиолокационной станции 1Л125 "Ниобий-СВ" (Ярск, Луганская обл.).

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - подчеркнул Генштаб.

Напомним, ранее украинские дроны атаковали Ярославль - под ударом был один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора.

РБК-Украина также писало, что после серии атак беспилотников ряд крупнейших НПЗ в центральной части России сократил или полностью остановил производство топлива.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация НПЗ Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
После ночной атаки РФ утром бьет дронами по Украине: новые группы уже в воздухе
После ночной атаки РФ утром бьет дронами по Украине: новые группы уже в воздухе
Аналитика
Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами