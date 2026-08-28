Генштаб подтвердил поражение одного из самых больших НПЗ России

По словам украинских бойцов, после их атаки на территории вражеского объекта вспыхнул пожар.

К реализации новой операции в этот раз были привлечены:

подразделения Deep Strike Сил специальных операций;

Силы беспилотных систем;

Главное управление разведки МО Украины.

Генштаб ВСУ отмечает, что масштабы нанесенного ущерба сейчас выясняются и будут объявлены чуть позже.

"Славнефть-ЯНОС" - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ, которое входит в состав ПАО "Славнефть", - объясняют защитники.

Они также обращают внимание на то, что мощность завода составляет около 15 млн тонн нефти в год.

Завод имеет полный цикл переработки нефти и выпускает широкий спектр нефтепродуктов, в частности:

бензин;

дизельное и авиационное горючее;

мазут;

битум;

смазки и другую продукцию.

Более того, указано, что предприятие работает на обеспечение потребностей российских захватчиков в войне против Украины.