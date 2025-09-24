RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Генштаб подтвердил удары по НПЗ, нефтеперекачке и производству дронов в РФ

Фото: Генштаб подтвердил удары по НПЗ, нефтеперекачке и производству дронов в РФ (росСМИ)
Автор: Ірина Глухова

Силы обороны нанесли удары по НПЗ в Башкортостане и нефтеперекачивающим станциям в Волгоградской области РФ. Также было поражено производство дронов в Валуйках и Астраханский газоперерабатывающий завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Удар по Башкортостану

Так, в ночь на 24 сентября Силы обороны попали по территории нефтеперерабатывающего предприятия "Газпром Нефтехим-Салават" в Башкортостане. По предварительной информации, поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. На заводе продолжается пожар.

"Это предприятие перерабатывало до 10 млн тонн нефти в год и является ключевым производителем жидкого ракетного топлива в России", - пояснили в Генштабе.

Волгоградская область под огнем

Кроме того, Силы обороны нанесли поражение по важным объектам в Волгоградской области РФ, которые задействованы в обеспечении оккупационной армии.

"Огонь охватил нефтеперекачивающую станцию "Кузьмичи-1", которая является частью транспортной системы для сырой нефти в южные регионы РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, поражена нефтеперекачивающая станция "Зензеватка", которая обеспечивает транспортировку нефти через магистральный нефтепровод "Куйбышев-Тихорецк".

Попадание по производству дронов

Кроме нефтяной инфраструктуры, в ночных атаках зафиксировано попадание на производство беспилотных летательных аппаратов в н.п. Валуйки (Белгородская область) - на предприятии возник пожар. Результаты и степень поражения этих объектов пока уточняются.

Атака на Астраханский ГПЗ

Также в Генштабе подтвердили результат одной из предыдущих операций: 22 сентября дальнобойные орудия Сил обороны попали в Астраханский газоперерабатывающий завод, что привело к повреждению участков производства и остановке части технологического цикла.

Этот ГПЗ является одним из крупнейших газохимических комплексов в мире и крупным производителем серы для промышленных нужд РФ.

В ведомстве отмечается, что эти меры - часть комплексных шагов для снижения наступательного потенциала российской армии и усложнения поставок топлива и боеприпасов оккупантам, чтобы заставить их прекратить вооруженную агрессию против Украины.

 

Атаки на Россию

Напомним, сегодня сообщалось, что беспилотники ЦСО "А" СБУ второй раз за последние семь дней долетели до Башкортостана и поразили "Газпром Нефтехим - Салава". Он один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.

Перед тем украинские дроны успешно атаковали нефтехимический комплекс "Газпрома" в городе Салават 18 сентября. Там произошел пожар на заводе.

Еще раньше Силы обороны ударили по заводу по производству боевых частей для "Шахедов". Предприятие находится в городе Сергеев Посад, Московская область в РФ.

