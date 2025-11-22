Генштаб обнародовал новые карты боевых действий: анализ фронта за сутки

По данным Генштаба, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, двумя ракетами, и 35 авиационных ударов, сбросив 104 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 3843 обстрела, из них 114 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3578 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и один другой важный объект противника.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений, враг совершил 118 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Синельниково, Волчанска и в направлениях Колодезного, Двуречанского и Кутьковки.

На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Богуславки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Копанки, Грековка, Карповка, Шандриголово, Новоселовка, Новомихайловка, Торское и в направлениях населенных пунктов Коровин Яр, Новый Мир, Шийковка, Дробышево, Ставки.

На Славянском направлении вблизи Серебрянки, Дроновки, Выемки и в направлениях Северска, Свято-Покровского, Пазено и Звановки, противник 17 раз атаковал позиции наших войск.



На Краматорском направлении противник проводил два наступательных действия вблизи Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 29 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в направлениях Иванополье, Берестка, Предтечино, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Лысовка, Дачное, Филиал и в направлениях населенных пунктов Новое Шахово, Ровно, Мирноград, Гришино и Новопавловка.



На Александровском направлении враг 31 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Ялта, Сечневое, Вороное, Степное, Вербово, Привольное, Воскресенка, Красногорское и в сторону Алексеевки.



На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 10 вражеских атак в районе Ровнополье и в направлении Затишья.

На Ореховском направлении враг восемь раз атаковал позиции наших защитников в районах Щербаков, Степного и в направлениях Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Приморского.



На Приднепровском направлении враг совершил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в направлении Антоновского моста.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.