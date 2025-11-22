Генштаб обнародовал новые карты боевых действий: анализ фронта за сутки

В течение суток, 21 ноября, на фронте произошло 250 боевых столкновений. Российские оккупанты продолжают активно штурмовать на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, двумя ракетами, и 35 авиационных ударов, сбросив 104 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 3843 обстрела, из них 114 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3578 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и один другой важный объект противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений, враг совершил 118 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Синельниково, Волчанска и в направлениях Колодезного, Двуречанского и Кутьковки.
На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Богуславки и Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Копанки, Грековка, Карповка, Шандриголово, Новоселовка, Новомихайловка, Торское и в направлениях населенных пунктов Коровин Яр, Новый Мир, Шийковка, Дробышево, Ставки.
На Славянском направлении вблизи Серебрянки, Дроновки, Выемки и в направлениях Северска, Свято-Покровского, Пазено и Звановки, противник 17 раз атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении противник проводил два наступательных действия вблизи Часового Яра.
На Константиновском направлении враг совершил 29 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в направлениях Иванополье, Берестка, Предтечино, Степановки и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Лысовка, Дачное, Филиал и в направлениях населенных пунктов Новое Шахово, Ровно, Мирноград, Гришино и Новопавловка.
На Александровском направлении враг 31 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Ялта, Сечневое, Вороное, Степное, Вербово, Привольное, Воскресенка, Красногорское и в сторону Алексеевки.
На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 10 вражеских атак в районе Ровнополье и в направлении Затишья.
На Ореховском направлении враг восемь раз атаковал позиции наших защитников в районах Щербаков, Степного и в направлениях Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Приморского.
На Приднепровском направлении враг совершил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 163 440 военных.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек.
Также украинские воины обезвредили четыре танка, семь боевых бронированных машин, девять артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 222 беспилотника оперативно-тактического уровня и 74 единицы автомобильной техники оккупантов.