Генштаб обновил карты фронта: где ВСУ отбили больше всего атак

В общем, за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 218 боевых столкновений. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По данным Генштаба, вчера противник нанес 89 авиационных ударов, сбросив 186 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3938 обстрелов, в том числе 132 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3435 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов:

Райгородок, Константиновка, Донецкой области;

Терноватое, Новое Запорожье Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили десять атак захватчиков. Также враг нанес 10 авиаударов, применив при этом 24 управляемые авиабомбы, и совершил 149 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.



На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Бологовка, Отрадное и в сторону Бочкового.



На Купянском направлении вчера состоялось девять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Зеленый Гай и в сторону Песчаного.



На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Среднее, Мирное, Шандриголовое, Надежда и Заречное.



На Славянском направлении враг совершил 11 попыток прорыва в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Выемка, Федоровка и в сторону Звановки.



На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки и Зализнянского.



На Константиновском направлении враг совершил 32 атаки в районах Александро-Калинового, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки и Русиного Яра.



На Покровском направлении наши защитники остановили 79 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Панковка, Сухецкое, Родинское, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Покровск, Зверево, Молодецкое, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Ореховое.



На Александровском направлении противник совершил 28 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Филия, Поддубное, Александроград, Новоселовка, Вербово, Алексеевка, Новогригорьевка и Успеновка.



На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районах Малиновки и в сторону Новониколаевки.



Силы обороны отбили пять атак оккупационных войск на Ореховском направлении, в районе Степного, Каменского и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки.



На Приднепровском направлении противник совершил четыре безрезультатных попытки наступления.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения вооружения и военной техники и пункт управления оккупантов.