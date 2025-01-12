Генштаб обновил данные о ситуации на фронте: какое направление самое горячее

"Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Зато Силы обороны Украины наносят врагу значительные потери в живой силе и технике", - сказали в Генштабе.

Военные объяснили, что от циничных обстрелов с территории российской федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности Студенок, Бачевск Сумской области; Медведевка, Тимоновичи Черниговской области.

Ситуация по направлениям

Вблизи населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань на Харьковском направлении с начала суток враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников.

На Купянском направлении враг совершил шесть штурмовых действий неподалеку Петропавловки и Песчаного. Три боестолкновения закончились, еще три - продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала семь раз вблизи населенных пунктов Копанки, Шийковка, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное. Незавершенными остались три атаки противника.

Силы обороны отбили восемь атак россиян вблизи Белой Горы, Часового Яра и Ступочек на Краматорском направлении. Еще продолжаются четыре атаки противника.

На Торецком направлении противник атаковал девять раз неподалеку от населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка. Боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 33 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Покровск, Удачное, Котлино, Нововасильевка, Серебряное, Петропавловка, Шевченко, Дачное и Янтарное.

Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 22 атаки, 11 боестолкновений - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

На Новопавловском направлении оккупанты один раз атаковали позиции наших войск у Константинополя. На Новополь враг сбросил три КАБ.

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

В операционной зоне на Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили две атаки российских захватчиков, еще три атаки продолжаются. Противник совершил более 220 обстрелов и нанес четыре авиаудара.

"На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела", - заявили в штабе.

Потери РФ в Украине

Напомним, что за минувшие сутки, 10 января, потери РФ составили более полутора тысяч военных.

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