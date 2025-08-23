Генштаб обновил данные: самые горячие бои продолжаются на Покровском направлении

Кроме того, осуществила 5197 обстрелов, среди которых 73 из реактивных систем залпового огня, и использовала 5417 дронов-камикадзе.

Авиаудары противника

Под вражеские удары попали районы населенных пунктов Зноб-Новгородское, Старая Гута Сумской области; Краматорск, Ясная Поляна, Шабельковка, Константиновка, Светлое Донецкой области; Вишневое Днепропетровской области; Степногорск, Успеновка Запорожской области; Херсон и Казацкое Херсонской области.

Действия Сил обороны

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили четыре района сосредоточения живой силы и техники противника, три артиллерийские системы, пункт управления и еще один важный объект врага.

Ситуация по направлениям

Северо-Слобожанское и Курское направления - отражено 7 атак. Враг нанес 14 авиаударов с применением 28 авиабомб и совершил 240 обстрелов, в том числе два - из РСЗО.

Южно-Слобожанское направление - зафиксировано 8 попыток прорыва обороны вблизи Волчанска, Амбарного и в сторону Колодязного.

Купянское направление - произошло 8 атак в районах Кондрашовки, Мирного, Степной Новоселовки и Загрызово.

Лиманское направление - 25 атак вблизи Грековки, Зеленой Долины, Колодязов, Торского и в сторону Ямполя и Серебрянки.

Северское направление - 4 штурма возле Григорьевки, Выемки и Переездного.

Краматорское направление - 5 атак вблизи Белой Горы и в сторону Ступочек.

Торецкое направление - 9 попыток штурмов у Щербиновки, Торецка, Полтавки и в сторону Степановки.

Покровское направление - самый горячий участок фронта: 38 атак вблизи Никаноровки, Новоэкономичного, Миролюбовки, Родинского, Белицкого, Сухого Яра, Чунишино, Звериного, Удачного, Молодецкого, Муравки и Дачного.

Новопавловское направление - 19 атак вблизи Зеленого Гая, Толстого, Шевченко, Воскресенки, Ольговского, Запорожского и Темировки.

Ореховское направление - одна атака в районе Каменского.

Приднепровское направление - враг совершил 4 неудачные попытки атаковать позиции ВСУ.

Гуляйпольское направление - боевых столкновений не зафиксировано.

Волынское и Полесское направления - признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.