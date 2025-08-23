Генштаб обновил данные: самые горячие бои продолжаются на Покровском направлении

За прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения. Российская армия нанесла один ракетный и 95 авиационных ударов, применила одну ракету и 174 управляемые авиабомбы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Кроме того, осуществила 5197 обстрелов, среди которых 73 из реактивных систем залпового огня, и использовала 5417 дронов-камикадзе.
Под вражеские удары попали районы населенных пунктов Зноб-Новгородское, Старая Гута Сумской области; Краматорск, Ясная Поляна, Шабельковка, Константиновка, Светлое Донецкой области; Вишневое Днепропетровской области; Степногорск, Успеновка Запорожской области; Херсон и Казацкое Херсонской области.
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили четыре района сосредоточения живой силы и техники противника, три артиллерийские системы, пункт управления и еще один важный объект врага.
Северо-Слобожанское и Курское направления - отражено 7 атак. Враг нанес 14 авиаударов с применением 28 авиабомб и совершил 240 обстрелов, в том числе два - из РСЗО.
Южно-Слобожанское направление - зафиксировано 8 попыток прорыва обороны вблизи Волчанска, Амбарного и в сторону Колодязного.
Купянское направление - произошло 8 атак в районах Кондрашовки, Мирного, Степной Новоселовки и Загрызово.
Лиманское направление - 25 атак вблизи Грековки, Зеленой Долины, Колодязов, Торского и в сторону Ямполя и Серебрянки.
Северское направление - 4 штурма возле Григорьевки, Выемки и Переездного.
Краматорское направление - 5 атак вблизи Белой Горы и в сторону Ступочек.
Торецкое направление - 9 попыток штурмов у Щербиновки, Торецка, Полтавки и в сторону Степановки.
Покровское направление - самый горячий участок фронта: 38 атак вблизи Никаноровки, Новоэкономичного, Миролюбовки, Родинского, Белицкого, Сухого Яра, Чунишино, Звериного, Удачного, Молодецкого, Муравки и Дачного.
Новопавловское направление - 19 атак вблизи Зеленого Гая, Толстого, Шевченко, Воскресенки, Ольговского, Запорожского и Темировки.
Ореховское направление - одна атака в районе Каменского.
Приднепровское направление - враг совершил 4 неудачные попытки атаковать позиции ВСУ.
Гуляйпольское направление - боевых столкновений не зафиксировано.
Волынское и Полесское направления - признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 840 человек.
Также украинские воины обезвредили пять танков, четыре боевые бронированные машины, 23 артиллерийские системы, 148 беспилотных летательных аппаратов и 86 единиц автомобильной техники оккупантов.