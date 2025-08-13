Генштаб обновил данные о фронте: где за сутки были самые интенсивные бои

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По данным Генштаба, российские захватчики нанесли один ракетный удар четырьмя ракетами и 67 авиационных ударов, сбросив 130 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1 528 дронов-камикадзе и осуществили 3 637 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять боестолкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросил четырнадцать управляемых бомб, совершил 178 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил три наступательных действия в районе населенного пункта Каменка.

На Купянском направлении агрессор атаковал вблизи Кондрашовки, Московки и Купянска - украинские защитники остановили пять вражеских попыток продвинуться вперед.

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны в районах Грековки, Мирного, Заречного, Карповки, Торского, Дибровы и в направлении Шандриголово и Серебрянки. Три боестолкновения не утихают до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили восемь штурмов оккупационных войск в районах Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников в районах Александро-Шультино и Ступочек. Силы обороны успешно отбили обе атаки захватчиков.

Четыре раза россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Нелиповки, Щербиновки и Яблоновки.

На Покровском направлении с начала этих суток противник атаковал в районах Попового Яра, Владимировки, Колодязов, Никаноровки, Нового Шахматного, Новоэкономического, Звирово, Удачного, а также в направлении Родинского и Луча. Наши защитники остановили 33 штурмовые действия противника, еще два боестолкновения продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 167 оккупантов, из них 116 - безвозвратно. Украинские воины уничтожили две боевые бронированные машины, 85 беспилотных летательных аппаратов, шесть автомобилей, две антенны беспилотных летательных аппаратов и два пункта управления беспилотных летательных аппаратов противника.

На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах Дачного, Новоукраинки, Свободного Поля, Александрограда, Толстого, Мирного, Малиевки, Воскресенки и Андреевки-Клевцово. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении враг наступал в направлении Полтавки, нанес авиационный удар по району населенного пункта Белогорье.

На Ореховском направлении украинские воины отбили два штурмовых действия врага в районе Каменского. Населенные пункты Степногорск и Плавни подверглись авиационным ударам управляемыми бомбами.

На Приднепровском направлении враг шесть раз атаковал в сторону позиций наших защитников. В то же время противник нанес авиаудар по Одрадокаменке.