Генштаб обновил данные: где идут самые ожесточенные бои

За прошедшие сутки зафиксировано 182 боевых столкновений. Самым горячим остается Покровское направление, где украинские воины отразили 58 наступательных штурмовых действий противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным военных, российские войска нанесли 4 ракетных и 80 авиационных ударов, применив 4 ракеты и сбросив 152 управляемые авиабомбы. Также оккупанты привлекли для ударов 5132 дрона-камикадзе и осуществили 5173 обстрела, из них 73 - из реактивных систем залпового огня.
Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Красный Хутор на Черниговщине, Ромашково на Сумщине, Новоданиловка, Железнодорожное, Новояковлевка в Запорожье, а также Ольговка, Херсон и Днепровское на Херсонщине.
В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 10 районов сосредоточения личного состава и техники противника, три артиллерийских средства и три пункта управления.
На Северо-Слобожанском и Курском направленияхза прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения. Враг нанес 10 авиационных ударов, применив 26 управляемых авиабомб, и совершил 227 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, девять из них - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз пытался штурмовать позиции Сил обороны в районах Волчанска и в направлении Хатнего и Отрадного.
На Купянском направлении зафиксировано 12 атак оккупантов. Украинские защитники отбили штурмы в районах Западного, Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и в направлении Купянска и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении противник совершил 21 атаку, пытаясь продвинуться в районах Грековки, Карповки, Редкодуба, Григорьевки, а также в направлении Дробышево, Ямполя и Колодязов.
На Северском направлении наши воины отбили пять вражеских штурмов в районах Григорьевки, Федоровки и Выемки.
На Краматорском направлении произошло пять боестолкновений. Захватчики атаковали в направлении Предтечино, Александро-Шультино и Белой Горы.
На Торецком направлении враг девять раз штурмовал позиции Сил обороны в районах Торецка, Щербиновки и в направлении Александро-Шультино, Плещеевки и Русиного Яра.
На Покровском направлении украинские воины остановили 58 наступательных и штурмовых действий противника вблизи Полтавки, Вольного, Нового Шахматного, Заповедного, Новоэкономического, Миролюбовки, Новоукраинки, Лисовки, Звериного, Котлиного, Удачного, Дачного и в направлении Владимировки, Родинского, Красного Лимана, Покровска, Новопавловки и Молодецкого.
На Новопавловском направлении защитники отбили 28 атак в районах Зеленого Гая, Толстого, Александрограда, Воскресенки, Малиевки, Свободного Поля и Темировки.
На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении враг безуспешно пытался продвинуться в районе Новоандреевки.
На Приднепровском направлении российские войска осуществили четыре тщетные попытки приблизиться к нашим позициям.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 940 человек.
Также украинские воины обезвредили два танка, пять боевых бронированных машин, 43 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 157 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 116 единиц автомобильной техники оккупантов.