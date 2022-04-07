Генштаб: окупанти готуються до наступальної операції на сході України

"Основні зусилля окупанти зосереджують на підготовці до наступальної операції на сході України, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

Ворог продовжує активні дії на Слобожанському, Донецькому, Південнобузькому та Таврійському напрямках.

На Слобожанському напрямку противник продовжує блокувати місто Харків і здійснює артилерійські обстріли.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти продовжують артилерійські обстріли населеного пункту Попасна. Мета - нанесення вогневого ураження підрозділам ЗСУ та відновлення наступу на Рубіжне, Нижнє та Новобахмутівку. Також окупанти безрезультатно намагалися прорвати оборону підрозділів українських військ в районі населеного пункту Новотошківське.

На Південнобузькому напрямку ворог здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, вживає заходів щодо відновлення боєздатності своїх підрозділів. Продовжує проводити жорсткі фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

Частина виведених російських підрозділів розміщується в наметових містечках на території ряду областей Російської Федерації, що межують з Україною.

Військовослужбовці відмовляються брати участь у подальших бойових діях на території України. Морально-психологічний стан зазначеного особового складу низький і має тенденцію до погіршення.

Командування збройних сил Російської Федерації продовжує пошук можливостей вирішення проблемного питання поповнення людськими ресурсами своїх підрозділів.

Російські військові комісаріати активізували роботу з військовозобов'язаними, звільненими з військової служби після 2012 року, які мають військово-облікові спеціальності водія, механіка-водія, розвідника, а також молодших командирів.

Офіційною причиною виклику до військкоматів є проведення зборів з підготовки за вказаними військовими спеціальностями строком на 3 місяці.

Також на території так званої Придністровсько-Молдавської Республіки проводиться відповідна агітаційна робота з населенням, що має російське громадянство.

Окупанти продовжують проводити насильницькі дії щодо цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях. Здійснюють примусове вивезення населення Маріуполя в тимчасово окуповані райони Донецької області.

Повітряні сили ЗСУ за попередню добу збили три повітряні цілі: крилату ракету, безпілотник і бойовий літак.