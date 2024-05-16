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Нацгвардейцы отразили вражеский штурм в районе Липцев Харьковской области (видео)

Харьковская область, Четверг 16 мая 2024 16:42
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Нацгвардейцы отразили вражеский штурм в районе Липцев Харьковской области (видео) Фото: нацгвардейцы отбили вражеский штурм в районе Липцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы "Хартии" вместе с подразделением бригады "Рубеж" отразили штурм российских войск в районе Липцев Харьковской области. Кадры боя зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 13 бригады Национальной гвардии "Хартия".

Как сообщается, операторы БПЛА "Хартии" заметили десяток врагов, выдвинувшихся в направлении Липцев. По противнику открыли огонь из стрелкового оружия, артиллерии и ударных дронов.

"Россияне начали бежать, да еще и "засветили" свои дополнительные силы, которые должны были усилить штурмовые группы. Бойцы "Хартии" и бригады "Рубеж" ударили из РСЗО по сосредоточению вражеской пехоты. Всего было уничтожено по меньшей мере восемь оккупантов", - рассказали в бригаде.

Ситуация в Харьковской области

На прошлой неделе российские войска начали наступление в Харьковской области, пытаясь прорвать оборону ВСУ.

Россиянам удалось оккупировать несколько населённых пунктов. Кроме того, они не оставляют попыток захватить город Волчанск.

По последним данным Генштаба, украинские защитники контратаковали российских оккупантов в районе Волчанска. Там продолжаются бои.

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