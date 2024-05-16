Нацгвардейцы отразили вражеский штурм в районе Липцев Харьковской области (видео)

Бойцы "Хартии" вместе с подразделением бригады "Рубеж" отразили штурм российских войск в районе Липцев Харьковской области. Кадры боя зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 13 бригады Национальной гвардии "Хартия".

Как сообщается, операторы БПЛА "Хартии" заметили десяток врагов, выдвинувшихся в направлении Липцев. По противнику открыли огонь из стрелкового оружия, артиллерии и ударных дронов. "Россияне начали бежать, да еще и "засветили" свои дополнительные силы, которые должны были усилить штурмовые группы. Бойцы "Хартии" и бригады "Рубеж" ударили из РСЗО по сосредоточению вражеской пехоты. Всего было уничтожено по меньшей мере восемь оккупантов", - рассказали в бригаде.