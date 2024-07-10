Генштаб назвал самые трудные направления фронта на утро

Ситуация на Покровском направлении

На Покровском направлении ВСУ отражены 43 штурмовых и наступательных действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Калиново, Новоселовка Первая, Яснобродовка и Карловка Донецкой области, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций.

Ситуация в направлении Гуляйполя

По данным Генштаба, на Гуляйпольском направлении подразделения ВСУ войск отражали пять атак противника в направлении Гуляйполя.

"Ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло восемь боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы.

На Купянском направлении противник десять раз атаковал позиции ВСУ. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Берестового, Песчаного и Синьковки.

На Лиманском направлении украинские войска отразили 17 атак оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Макеевка Луганской области и Терны Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражены семь штурмовых действий вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Раздолевки.

На Краматорском направлении Силы обороны пресекли 12 попыток противника прорвать оборону в районах Часового Яра, Григорьевки и Андреевки Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 18 атак неподалеку от населенных пунктов Северное, Южное, Торецк и Нью-Йорк.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Нетайлово, Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка, где враг 11 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

На Времевском направлении агрессор совершил 10 штурмов ВСУ возле Водяного и Урожайного Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Новоандреевки Запорожской области.

На Приднепровском направлении украинскими защитниками отражена одна атака врага на левобережье. Потери позиций не допущены.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок окупантов не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.