Генштаб назвал самые трудные направления фронта на утро

За прошедшие сутки, 9 июля, на фронте было зафиксировано 147 боевых столкновений. Самым "горячим" остается Покровское направление, также враг атаковал в направлении Гуляйполя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба на 8:00.
На Покровском направлении ВСУ отражены 43 штурмовых и наступательных действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Калиново, Новоселовка Первая, Яснобродовка и Карловка Донецкой области, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций.
По данным Генштаба, на Гуляйпольском направлении подразделения ВСУ войск отражали пять атак противника в направлении Гуляйполя.
"Ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.
На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло восемь боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы.
На Купянском направлении противник десять раз атаковал позиции ВСУ. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Берестового, Песчаного и Синьковки.
На Лиманском направлении украинские войска отразили 17 атак оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Макеевка Луганской области и Терны Донецкой области.
На Северском направлении Силами обороны отражены семь штурмовых действий вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Раздолевки.
На Краматорском направлении Силы обороны пресекли 12 попыток противника прорвать оборону в районах Часового Яра, Григорьевки и Андреевки Донецкой области.
На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 18 атак неподалеку от населенных пунктов Северное, Южное, Торецк и Нью-Йорк.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Нетайлово, Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка, где враг 11 раз пытался прорвать оборону ВСУ.
На Времевском направлении агрессор совершил 10 штурмов ВСУ возле Водяного и Урожайного Донецкой области.
На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Новоандреевки Запорожской области.
На Приднепровском направлении украинскими защитниками отражена одна атака врага на левобережье. Потери позиций не допущены.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок окупантов не выявлено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1100 человек. Также ВСУ обезвредили два танка, 11 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, три средства ПВО, 51 БПЛА оперативно-тактического уровня, 57 автомобилей и 15 единиц специальной техники.
Кроме того, вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, артиллерийскую систему, два средства ПВО и 16 районов сосредоточения личного состава врага.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.