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ВСУ уничтожили 11 ББМ, 36 артсистем и 1100 оккупантов: Генштаб обновил потери России

Среда 10 июля 2024 07:55
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ВСУ уничтожили 11 ББМ, 36 артсистем и 1100 оккупантов: Генштаб обновил потери России Фото: защитники Украины (Виталий Носач, коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1100 российских оккупантов. Общие потери противника составляют 554 510 солдат. Кроме того, украинским воинам удалось уничтожить 11 ББМ и 36 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 554 510 (+1100) человек ликвидировано;
  • танков – 8180 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин – 15 715 (+11) ед.;
  • артиллерийских систем – 14 051 (+36) ед;
  • РСЗО – 1115 ед.;
  • средства ПВО – 883 (+3) ед.;
  • самолетов – 361 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 973 (+51) ед;
  • крылатых ракет – 2389 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20269 (+57) ед;
  • специальной техники – 2531 (+15) ед.

ВСУ уничтожили 11 ББМ, 36 артсистем и 1100 оккупантов: Генштаб обновил потери России

Напомним, что за прошедшие сутки на фронте произошло 128 боевых столкновений. Самым горячим оставалось Покровское направление. Российские оккупанты совершили 40 штурмов, потеряв 274 человека живой силы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на открытии саммита НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден объявил поставки новых систем ПВО Patriot Украине, а также анонсировал значительное усиление противовоздушной обороны страны .

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