ВСУ уничтожили 11 ББМ, 36 артсистем и 1100 оккупантов: Генштаб обновил потери России

За сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1100 российских оккупантов. Общие потери противника составляют 554 510 солдат. Кроме того, украинским воинам удалось уничтожить 11 ББМ и 36 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.07.24 ориентировочно составили:

Напомним, что за прошедшие сутки на фронте произошло 128 боевых столкновений. Самым горячим оставалось Покровское направление. Российские оккупанты совершили 40 штурмов, потеряв 274 человека живой силы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на открытии саммита НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден объявил поставки новых систем ПВО Patriot Украине, а также анонсировал значительное усиление противовоздушной обороны страны .

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