ВСУ уничтожили 11 ББМ, 36 артсистем и 1100 оккупантов: Генштаб обновил потери России
За сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1100 российских оккупантов. Общие потери противника составляют 554 510 солдат. Кроме того, украинским воинам удалось уничтожить 11 ББМ и 36 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – 554 510 (+1100) человек ликвидировано;
- танков – 8180 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 15 715 (+11) ед.;
- артиллерийских систем – 14 051 (+36) ед;
- РСЗО – 1115 ед.;
- средства ПВО – 883 (+3) ед.;
- самолетов – 361 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 973 (+51) ед;
- крылатых ракет – 2389 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 20269 (+57) ед;
- специальной техники – 2531 (+15) ед.
Напомним, что за прошедшие сутки на фронте произошло 128 боевых столкновений. Самым горячим оставалось Покровское направление. Российские оккупанты совершили 40 штурмов, потеряв 274 человека живой силы.
Ранее РБК-Украина сообщало, что на открытии саммита НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден объявил поставки новых систем ПВО Patriot Украине, а также анонсировал значительное усиление противовоздушной обороны страны .
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.