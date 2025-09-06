Генштаб назвал направления фронта с наибольшей активностью врага

В течение 6 сентября украинские защитники отбили 129 атак врага по всей территории страны. Самыми горячими оставались Южно-Слобожанское, Покровское, Торецкое и Лиманское направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

По состоянию на 22:00 с начала этих суток произошло 129 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Всего в течение сегодняшнего дня российские войска нанесли:

один ракетный,

57 авиационных ударов,

Для этого оккупанты применили три ракеты и сбросили 83 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли 1946 дронов-камикадзе и осуществили 3754 обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили три штурмовых действий оккупантов.

Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 20 управляемых бомб, а также совершил 201 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в частности четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции украинских подразделений в районе Волчанска, Амбарного, Каменки и в направлении Нововасильевки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе Купянска и в направлении Новоплатоновки. Украинские защитники остановили пять вражеских атак, до сих пор идет одно боестолкновение.

На Лиманском направлении российские захватчики 10 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи, Торское и в сторону Шандриголово, Дерилово, бои не утихают в пяти локациях.

На Северском направлении Силы обороны отбили девять атак противника вблизи Серебрянки, Григорьевки, Переездного и в направлении Дроновки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении пока зафиксировано восемь боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенных пунктов Бондарное, Веролюбовка, Ступочки и Белая Гора.

На Торецком направлении россияне 10 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Катериновки, Русиного Яра, Полтавки и в направлении Плещеевки. Силы обороны остановили девять вражеских атак, одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 36 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Мирнограда, Родинского, Покровска, Звирово, Молодецкого, Новопавловки, Филиала. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 138 оккупантов, из них 80 - безвозвратно.

Также украинские воины уничтожили четыре боевые бронированные машины, 10 единиц автомобильной техники, 14 беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы специальной техники; также повреждены одна пушка и четыре укрытия для личного состава противника.

На Новопавловском направлении враг 17 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Малиевка, Шевченко, Камышеваха и в направлении Филиала, Александрограда, Новоселовки. Одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили одну атаку захватчиков в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях - без особых изменений.

"Сегодня стоит отметить воинов 153 отдельной механизированной бригады, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике. Слава украинским защитникам и защитницам!", - подчеркнули военные.