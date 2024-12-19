Генштаб: наибольшее количество боев - в Курской области и на Покровском направлении

В военном командовании рассказали об оперативной обстановке на фронте по состоянию на 22.00 18 декабря.

Российские обстрелы

Войска РФ нанесли по территории Украины 1 ракетный удар, 32 авиационных ударов (сбросили 31 управляемую авиационную бомбу).

Кроме этого, враг применил для атак также 529 дронов-камикадзе и совершил более 3200 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении оккупанты провели 1 штурм в районе Волчанска, украинские защитники отбили попытку противника продвинуться вперед.

По предварительным подсчетам за сегодня на данном направлении противник потерял 44 военнослужащих убитыми и ранеными, также воины ВСУ уничтожили 3 артиллерийские системы, 1 единицу автомобильного транспорта, 17 БПЛА и 2 единицы специального транспорта оккупантов, кроме того, повредили автомобиль и 3 единицы специальной техники.

На Купянском направлении захватчики наступали возле Петропавловки, Колесниковки и Лозовой. Силы обороны остановили 18 вражеских атак.

На Лиманском направлении оккупанты 21 раз штурмовали позиции ВСУ вблизи Грековки, Новоегоровки, Надежды, Ямполовки и Тернов, получили отпор. Сейчас продолжается 3 боестолкновения.

На Северском направлении Силы обороны отбили 4 вражеские попытки атакующих действий, сейчас идет 1 бой вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении противник 5 раз пытался продвигаться в районе Часового Яра, Григорьевки и в направлении Белой Горы, 1 бой еще не закончился.

На Торецком направлении произошло 13 боев. Враг штурмовал позиции ВСУ у Торецка, Дилиевки и Щербиновки. 10 атак врага были отбиты, бои продолжаются, добавили в Генштабе.

На Покровском направлении оккупанты 45 раз атаковали в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Зеленого, Нововасильевки, Чумацкого и Новооленевки. Украинские защитники отбили 38 штурмов, еще 7 боев продолжаются.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 255 оккупантов, из них 110 - безвозвратно. Также уничтожен квадроцикл и оборудование спутниковой связи противника", - говорится в отчете.

На Кураховском направлении захватчики 22 раза пытались прорвать оборону ВСУ вблизи н.п. Сонцовка, Старые Терны, Курахово и Дачное. 18 боестолкновений завершены, еще 4 - продолжаются.

На Времевском направлении враг 24 раза атаковал позиции ВСУ у Константинопольского, Разлива, Большой Новоселки, Благодатного, Нового Комара и Сторожевого. Воины ВСУ стойко держат оборону, до сих пор продолжается 10 боев.

На Ореховском направлении враг пытался прорваться к Новоандреевке, понес потери и отступил.

На Приднепровском направлении противник 2 раза неудачно атаковал позиции украинских защитников.

В Курской области Силы обороны Украины отбили 55 штурмов российских захватчиков, 3 боестолкновения продолжаются до сих пор.