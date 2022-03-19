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Генштаб: Кремль може влаштувати криваві теракти в РФ, аби оголосити тотальну мобілізацію

Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що керівництво РФ через серйозні втрати у війні проти України може оголосити відкриту мобілізацію, а для її виправдання - організувати криваві провокації у своїй країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

"Виходячи з того, що ворогу завдано великих втрат в особовому складі, існує ймовірність, що військово-політичним керівництвом російської федерації буде прийнято рішення внесення змін до існуючого законодавства та розпочато відкриту мобілізацію для продовження затяжної, виснажливої війни", - йдеться в повідомленні.

Українські військові допускають, що Кремль у виправданні таких дій може навіть влаштувати на території РФ теракти із загибеллю цивільних - "як це було зроблено перед початком другої чеченської кампанії".

"Це надасть можливість провладній верхівці ухвалити рішення щодо оголошення воєнного стану та тотальної мобілізації громадян", - кажуть У Генштабі.

Раніше повідомлялося, що у ліванській "Хезболлі" відхрестилися від участі у війні з Україною на боці Росії.

Нагадаємо також, вчора, 18 березня, бійці ЗСУ відбили атаки окупантів на кількох напрямках, знищивши взвод піхоти, 8 танків і 11 БМП.

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Генштаб ВСУВійна Росії проти України