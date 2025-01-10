Стало известно, какие потери понесли россияне за последние сутки

Иллюстративное фото: Стало известно, какие потери понесли россияне с 9 на 10 января (Getty Images)

За последние сутки с 9 на 10 января, российские военные потеряли на фронте 1830 солдат, три ПВО и 32 боевые бронированные машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.01.25 ориентировочно составили: личного состава - около 804930 (+1830) человек;

танков - 9741 (+10) единица;

боевых бронированных машин - 20253 (+32) единицы;

артиллерийских систем - 21789 (+24) единиц;

РСЗО - 1260 единиц;

средства ПВО - 1041 (+3) единица;

самолетов - 369 единиц;

вертолетов - 331 единица;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 21884 (+71) единицы;

крылатые ракеты - 3017 (+3) единиц;

корабли /катера - 28 единиц;

подводные лодки - одна;

автомобильной техники и автоцистерн - 33473 (+86) единицы;

специальная техника - 3689 (+3) единиц. Стоит заметить, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, в ноябре и декабре потери России на фронте были рекордными.