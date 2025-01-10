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Стало известно, какие потери понесли россияне за последние сутки

Пятница 10 января 2025 08:19
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Стало известно, какие потери понесли россияне за последние сутки Иллюстративное фото: Стало известно, какие потери понесли россияне с 9 на 10 января (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

За последние сутки с 9 на 10 января, российские военные потеряли на фронте 1830 солдат, три ПВО и 32 боевые бронированные машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 804930 (+1830) человек;
  • танков - 9741 (+10) единица;
  • боевых бронированных машин - 20253 (+32) единицы;
  • артиллерийских систем - 21789 (+24) единиц;
  • РСЗО - 1260 единиц;
  • средства ПВО - 1041 (+3) единица;
  • самолетов - 369 единиц;
  • вертолетов - 331 единица;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 21884 (+71) единицы;
  • крылатые ракеты - 3017 (+3) единиц;
  • корабли /катера - 28 единиц;
  • подводные лодки - одна;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 33473 (+86) единицы;
  • специальная техника - 3689 (+3) единиц.

Стало известно, какие потери понесли россияне за последние сутки

Стоит заметить, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, в ноябре и декабре потери России на фронте были рекордными.

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