Стало известно, какие потери понесли россияне за последние сутки
Иллюстративное фото: Стало известно, какие потери понесли россияне с 9 на 10 января (Getty Images)
За последние сутки с 9 на 10 января, российские военные потеряли на фронте 1830 солдат, три ПВО и 32 боевые бронированные машины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 804930 (+1830) человек;
- танков - 9741 (+10) единица;
- боевых бронированных машин - 20253 (+32) единицы;
- артиллерийских систем - 21789 (+24) единиц;
- РСЗО - 1260 единиц;
- средства ПВО - 1041 (+3) единица;
- самолетов - 369 единиц;
- вертолетов - 331 единица;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21884 (+71) единицы;
- крылатые ракеты - 3017 (+3) единиц;
- корабли /катера - 28 единиц;
- подводные лодки - одна;
- автомобильной техники и автоцистерн - 33473 (+86) единицы;
- специальная техника - 3689 (+3) единиц.
Стоит заметить, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, в ноябре и декабре потери России на фронте были рекордными.
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