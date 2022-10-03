Генштаб узнал об "интересном решении" России для пополнения потерь

Российское военное руководство с целью выигрыша времени на подготовку и сплочение мобилизованного личного состава приняло интересное решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По имеющимся данным, потери подразделений, которые находятся непосредственно на линии столкновения, пополняют за счет представителей так называемых "силовых структур", действующих на временно оккупированной территории Донецкой области.

Обеспечение административно-полицейского режима во временно оккупированном регионе будет возложено на подразделения ФСБ России.