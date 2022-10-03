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Генштаб узнал об "интересном решении" России для пополнения потерь

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Київ, Понедельник 03 октября 2022 18:54
Генштаб узнал об "интересном решении" России для пополнения потерь Фото: Генштаб ВСУ узнал об интересном решении пополнения подразделений армии РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российское военное руководство с целью выигрыша времени на подготовку и сплочение мобилизованного личного состава приняло интересное решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По имеющимся данным, потери подразделений, которые находятся непосредственно на линии столкновения, пополняют за счет представителей так называемых "силовых структур", действующих на временно оккупированной территории Донецкой области.

Обеспечение административно-полицейского режима во временно оккупированном регионе будет возложено на подразделения ФСБ России.

Напомним, что в Министерстве обороны России подтвердили потерю российскими войсками Лимана Донецкой области и заявили, что украинские военные продолжают наступление на Донбассе.

Также сообщалось, что до объявления мобилизации Россия в войне против Украины потеряла более 50 тысяч солдат. Более 100 тысяч "подготовленных воинов" получили ранения.

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