За сутки на фронте 205 атак и более сотни авиаударов: Генштаб обновил карты боев

За минувшие сутки на фронте произошло 205 боевых столкновений, враг нанес десятки ракетных и авиационных ударов и привлек почти 6 тысяч дронов-камикадзе. Украинские силы держат оборону и отражают атаки на всех направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Российские войска нанесли два ракетных и 69 авиационных ударов, применили 44 ракеты и сбросили 120 управляемых авиабомб.
Для атак также было задействовано 5965 дронов-камикадзе, а количество обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов достигло 4578, из них 91 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор атаковал, в частности, по районам Красного Хутора на Черниговщине и Железнодорожного и Орехова в Запорожской области.
В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, артиллерийскую систему и район сосредоточения личного состава оккупантов.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боевых столкновений. Противник нанес 15 авиаударов, сбросил 32 управляемые авиабомбы и совершил более 200 артиллерийских обстрелов.
На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 16 боев в районах Волчанска, Амбарного и Отрадного.
На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Мирного, Купянска и Боровской Андреевки.
На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Среднее, Колодязи, Ставки, Торское и Шандриголовое.
На Северском направлении противник 20 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении Выемки и Дроновки.
За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло семь боевых столкновений в районах Белой Горы, Майского и в направлениях Ступочек и Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Щербиновки, Александро-Калинового, Клебан-Быка, Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и в направлении Берестка, Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 57 атак агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Золотой Колодец, Новое Шахово, Котлино, Никаноровка, Родинское, Луч, Лисовка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Зверево, Удачное, Дачное, Новоукраинка.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 31 вражеский штурм в районах населенных пунктов Филиал, Александроград, Малиевка, Камышеваха, Ольговское, Толстой, Поддубное, Новоивановка и в направлении Ивановки.
На Гуляйпольском направлении враг один раз наступал на позиции наших защитников в районе Белогорья.
На Ореховском направлении противник дважды проводил наступательные действия в сторону Плавней и Степногорска, получил отпор.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две атаки захватчиков в сторону Антоновки и Садового.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери армии РФ за последние сутки составили 890 человек.
Украинские защитники также уничтожили четыре танка, две бронемашины, 22 артсистемы, более 340 дронов оперативно-тактического уровня, 27 крылатых ракет, почти полсотни единиц автомобильной техники и две тяжелые огнеметные системы оккупантов.