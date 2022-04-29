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Генсека ООН шокували ракетні удари РФ по Києву, поки він знаходиться в місті

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Київ, П'ятниця 29 квітня 2022 00:33
Генсека ООН шокували ракетні удари РФ по Києву, поки він знаходиться в місті Фото: генсек ООН Антоніу Гуттеріш у Києві висловився журналісту про ракетні удари Росії (twitter.com/BenBrownBBC)
Автор: Володимир Костирін

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зізнався, що його шокували ракетні удари по Києву, нанесені російською армією, саме коли він знаходиться в столиці України та веде переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар генсека ООН журналісту BBC Бену Брауну у Twitter.

"Генеральний секретар ООН сказав мені, що він шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, поки він знаходиться в місті для переговорів з президентом Зеленським", - йдеться в публікації.

Також представник ЗМІ зазначив, що українська сторона назвала такі ракетні атаки по Шевченківському району Києва "огидним актом варварства" та "листівкою з Москви".

Раніше повідомлялося, що ввечері 28 квітня в результаті попадання російських ракет у Києві постраждали десять людей, ще п'ятеро були врятовані. Через ворожі обстріли сталося загоряння в 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1 і 2 поверхів.

Президент Володимир Зеленський, заявив, що такими ракетними ударами РФ по Києву, коли він зустрічався з Гутеррішем, Кремль показав своє ставлення до ООН.

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