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Генсека ООН шокировали ракетные удары РФ по Киеву, пока он находится в городе

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Киев, Пятница 29 апреля 2022 00:33
Генсека ООН шокировали ракетные удары РФ по Киеву, пока он находится в городе Фото: генсек ООН Антониу Гуттериш в Киеве высказался журналисту о ракетных ударах России (twitter.com/BenBrownBBC)
Автор: Владимир Костырин

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признался, что его шокировали ракетные удары по Киеву, нанесенные российской армией, как раз когда он находится в столице Украины и ведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий генсека ООН журналисту BBC Бену Брауну в Twitter.

"Генеральный секретарь ООН сказал мне, что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в городе для переговоров с президентом Зеленским", - говорится в публикации.

Также представитель СМИ отметил, что украинская сторона назвала такие ракетные атаки по Шевченковскому району Киева "отвратительным актом варварства" и "открыткой из Москвы".

Ранее сообщалось, что вечером 28 апреля в результате попадания российских ракет в Киеве пострадали десять человек, еще пятеро были спасены. Из-за вражеских обстрелов произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1 и 2 этажей.

Президент Владимир Зеленский, заявил, что такими ракетными ударами РФ по Киеву, когда он встречался с Гутерришем, Кремль показал свое отношение к ООН.

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