Генсек ООН призвал наказать "большую нефть" по примеру табачных компаний

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил крупнейшие в мире компании, занимающиеся ископаемым топливом, в нежелании отказаться от бизнес-модели, противоречащей выживанию человечества, несмотря на то, что десятилетия назад они сознательно поставили мир на курс к климатической катастрофе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Выступая в Давосе, Гутерриш сказал, что недавние откровения ExxonMobil о том, что компания в 1970-х годах знала, что ее основным продуктом является "нагревание нашей планеты", сделали "большую нефть" похожей на табачные компании, которые знали, что курение ведет к раку.

"Точно так же, как табачная промышленность, они жестоко расправились со своей собственной наукой. "Большая нефть" распространяла большую ложь… И, как и табачная промышленность, виновные должны быть привлечены к ответственности", - сказал он.

По его словам, сегодня производители ископаемого топлива и их помощники все еще стремятся расширить производство, прекрасно понимая, что их бизнес-модель несовместима с выживанием человечества. "Это безумие принадлежит научной фантастике, но мы знаем, что разрушение экосистемы - это холодный, твердый научный факт", - сказал он.

Необходимость наращивания прогресса в глобальной битве за предотвращение повышения температуры более чем на 1,5 градуса по Цельсию была одной из тем встречи в Давосе, но глава ООН сказал, что многие из обещаний, взятых компаниями для достижения чистого нулевого выброса углерода не выполняются.

Гутерриш сказал, что достижение климатических целей, согласованных международным сообществом, требует полного участия частного сектора, и признал, что все больше и больше предприятий берут на себя обязательства по достижению нулевого уровня выбросов.

"Но ориентиры и критерии часто сомнительны или туманны. Это вводит в заблуждение потребителей, инвесторов и регулирующих органов ложными повествованиями. Это подпитывает культуру климатической дезинформации и путаницы", - сообщил он.

Глава ООН сказал, что лидеры корпораций должны выдвинуть заслуживающие доверия и прозрачные планы по достижению чистого нуля к концу года, добавив, что зависимость от углеродных кредитов не означает "реального" сокращения выбросов.

Стремительный рост цен на энергоносители, вызванный вторжением России в Украину, привел к тому, что некоторые страны активизировали использование угля в качестве заменителя дорогого газа, но Гутерриш предупредил, что мир находится в гонке со временем по сокращению выбросов углерода.

"Битва за сохранение ограничения в 1,5 градуса будет выиграна или проиграна в этом десятилетии. На наших часах. Друзья мои, прямо сейчас оно теряется", - сказал генсек ООН.