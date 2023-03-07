Генсек ООН завтра посетит Киев: обсудит с Зеленским зерновое соглашение

Спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерреш должен во вторник прибыть в Польшу, откуда продолжит свой путь в Киев.

Сообщается, что генсек ООН будет находиться с визитом в Киеве 7-8 марта.

В среду Гутерреш должен встретиться с Зеленским, чтобы, в частности, обсудить продление соглашения по экспорту украинских зерновых.

Отметим, что это будет уже третий визит генсека ООН в Украину с начала полномасштабной агрессии России.

Напомним, Reuters сообщало, что Украина начала переговоры по продолжению зерновой инициативы. При этом с Россией общаются партнеры.

Отметим, что действия соглашения истекает 18 марта 2023 года. Ожидается, что Украина попросит стороны о продлении инициативы еще как минимум на один год.

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