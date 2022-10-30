Генсек ООН обеспокоен выходом РФ из "зернового соглашения" и отложил из-за этого заграничную поездку

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "глубоко обеспокоен" выходом России из зерновым соглашением с Украиной. Он отложил свою поездку в Алжир на саммит Лиги арабских государств в день, чтобы сосредоточиться на этом вопросе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Представитель ООН Стефан Дюжаррик отметил, что Гутерреш продолжает участвовать в обсуждениях, направленных на прекращение приостановления участия России в соглашении.

"Это же обязательство также направлено на возобновление и полную реализацию инициативы по содействию экспорту продовольствия и удобрений из Украины, а также устранению препятствий, которые остаются на пути экспорта российского продовольствия и удобрений", - сказал он.

Напомним, 29 октября Россия заявила о выходе из зернового соглашения якобы из-за "атаки Украины на корабли Черноморского флота с помощью дронов".

После этого в ЕС призвали власти России пересмотреть свое решение. НАТО также призывает РФ срочно возобновить зерновое соглашение.

К тому же, по данным СМИ, Турция ведет переговоры с Россией по возобновлению зернового соглашения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.