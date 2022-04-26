Генсек ООН - Путіну: Ми вважаємо, що сталося вторгнення в Україну

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зустрівся сьогодні, 26 квітня, з російським президентом Володимиром Путіним. Генсек ООН заявив, що вважає війну в Україні вторгненням Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі генсека ООН з президентом РФ.
"Ми (напевно, мова про ООН - ред.) вважаємо, що сталося вторгнення на територію України. Проте, я прибув до Москви з прагматичним підходом", - сказав Гутерріш.
Як зазначив генсек ООН, він розуміє, що у Росії були протиріччя з приводу деяких питань щодо України, однак вони мали б бути вирішенні в рамках статуту ООН.
Нагадаємо, перед цим Гутерріш зустрівся з главою російського МЗС Сергієм Лавровим та запропонував створити контактну групу Україна-Росія-ООН з приводу гуманітарних питань.
Після візиту до Москви генсек ООН відправиться в Україну. У Києві він повинен зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.