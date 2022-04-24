Генсек ООН спочатку відвідає Анкару, а потім відправиться до Москви і Києва

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наступного тижня відвідає Анкару. Далі він відправиться до Москви, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, а потім – в Україну для переговорів з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У понеділок Гутерріш відвідає столицю Туреччини, де його прийме президент Тайіп Ердоган. У Москві Генсек ООН зустрінеться з Путіним, а також проведе робочу зустріч і обід з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. У Києві Гутерріша чекає зустріч із Зеленським, а також міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.