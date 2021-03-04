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Генсек ООН закликав країни світу відмовитися від використання вугілля

Автор: Инна Собора

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав країни світу відмовитися від використання вугілля в електроенергетиці в кілька етапів. Це потрібно, щоб не допустити глобального підвищення температури.

Про це повідомляють Новини ООН.

На його думку, це стане найважливішим кроком, щоб не допустити підвищення температури вище 1,5 градуса за Цельсієм.

"Ідеться про те, щоб до 2030 року скоротити використання вугілля у виробництві електроенергії на 80% у порівнянні з рівнем 2010 року", - сказав Гутерріш.

Глава ООН вважає, що прийшов час більш рішуче відмовлятися від вугілля як джерела електроенергії. Робити це потрібно поетапно за трьома пріоритетними напрямами:

  1. скасувати всі заплановані проекти з будівництва вугільних електростанцій і покінчити із залежністю від вугілля;
  2. припинити міжнародне фінансування вугільних електростанцій і перемкнути інвестиції на проекти в галузі поновлюваних джерел енергії;
  3. створювати нові робочі місця за рахунок розвитку чистих джерел енергії, що дозволить вирішити проблему неминучої втрати роботи на шахтах.

Раніше в ООН заявили, що світ рухається до катастрофічного підвищення температури у цьому столітті.

Нагадаємо, у 2020 році Світовий океан поглинув рекордна кількість тепла.

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