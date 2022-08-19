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Генсек ООН закликав Росію не від'єднувати ЗАЕС від електромереж України

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П'ятниця 19 серпня 2022 16:47
Генсек ООН закликав Росію не від'єднувати ЗАЕС від електромереж України Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час свого візиту до Одеси, генеральний секретар ООН закликав Росію відмовитись від ідеї щодо відключення електромереж України від ЗАЕС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами генерального секретаря ООН, ЗАЕС повинна бути повністю демілітаризована, а українська електроенергія - належить виключно українцям.

"Очевидно, що електрика із Запоріжжя - це українська електрика, і вона необхідна, особливо взимку, для українського народу. І цей принцип має повністю дотримуватися", - заявив генсек ООН.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про, що російські окупанти готують масштабну провокацію на Запорізькій атомній станції. Вони хочуть відключити ЗАЕС від енергосистеми України.

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