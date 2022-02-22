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Генсек ООН про визнання Росією "ЛДНР": порушення територіальної цілісності України

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш назвав рішення Росії визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки" порушенням територіальної цілісності України. Він закликав до мирного врегулювання конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООН.

"Генеральний секретар вважає рішення Російської Федерації порушенням територіальної цілісності і суверенітету України і таким, що не відповідає принципам Статуту Організації Об'єднаних Націй", - йдеться в заяві генсека ООН.

Гутерріш закликав усі сторони конфлікту припинити бойові дії, захистити цивільне населення та уникнути заяв, які призведуть до подальшої ескалації в Україні. Генсек підкреслив, що для врегулювання ситуації слід віддати пріоритет дипломатичному шляху розв'язання всіх питань.

Він також додав, що ООН підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Гутерріш закликав до мирного врегулювання конфлікту на основі Мінських угод, схвалених Радбезом у 2015 році.

Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР" і відразу розпорядився ввести російські війська на окупований Донбас.

РБК-Україна опублікувало перші відео з російськими військовими колонами, які заходять в окремі райони Донецької та Луганської областей.

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