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Генсек ООН приехал в Украину. Завтра он встретится с Зеленским

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Вторник 07 марта 2023 20:05
Генсек ООН приехал в Украину. Завтра он встретится с Зеленским Фото: Генсек ООН Антониу Гутерреш (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш уже находится на территории Украины. Завтра у него запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Генсек Антониу Гутерреш утром прибыл в Польшу. В настоящее время он находится в Украине по пути в Киев, где он в среду встретится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить продление черноморского зернового соглашения во всех аспектах", - заявил он.

При этом Хак отметил, что это третий визит Гутерреша за последний год.

Напомним, Украина начала переговоры по продолжению зерновой инициативы. При этом с Россией общаются партнеры.

Отметим, что срок действия соглашения истекает 18 марта 2023 года. Ожидается, что Украина попросит стороны о продлении инициативы еще как минимум на один год.

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ООН Антониу Гутерриш
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