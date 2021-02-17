Генсек ООН запропонував G20 створити групу з глобальної COVID-вакцинації

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що глобальна вакцинація від коронавіруса потребує скоординованих зусиль. Тому він запропонував G20 створити спеціальну групу з вакцинації від COVID-19.
"Світу терміново потрібен глобальний план з вакцинації, щоб звести воєдино всі необхідні для цього ресурси, наукові знання та фінансові кошти. Я вважаю, що G20 знаходиться в такому положенні, яке дозволяє їй створити спеціальну робочу групу для підготовки такого плану і його подальшої координації та фінансування", - заявив він.
Гутерріш зазначив, що готовий мобілізувати зусилля ООН для підтримки роботи спецгрупи.
"Робоча група повинна включати всі країни, де є ресурси, необхідні для розробки вакцини або її виробництва при наявності ліцензії. У неї також повинні увійти Всесвітня організація охорони здоров'я та інші міжнародні організації і фінансові установи. Робоча група буде мати можливість мобілізувати фармацевтичні компанії і ключові промислові і транспортні підприємства", - заявив він.
Генсек ООН зазначив, що питання фінансування групи можна було б почати обговорювати на зустрічі G7, яка відбудеться в кінці цього тижня.
Нагадаємо, Гутерріш заявив, що у світі поширення вакцин здійснюється несправедливо і нерівномірно, що може серйозно ускладнити боротьбу з пандемією. Він зазначив, що понад 130 країн до цих пір не отримали жодної дози вакцини.
Крім того, Мексика має намір подати Радбезу ООН скаргу на нерівний доступ до вакцин від COVID. Президент країни хоче, щоб ООН вирішила проблему накопичення вакцин і справедливості, щоб "всі країни мали можливість вакцинувати своє населення".