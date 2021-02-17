Генсек ООН предложил G20 создать группу по глобальной COVID-вакцинации

"Миру срочно нужен глобальный план по вакцинации, чтобы свести воедино все необходимые для этого ресурсы, научные знания и финансовые средства. Я полагаю, что G20 находится в таком положении, которое позволяет ей создать специальную рабочую группу для подготовки такого плана и его дальнейшей координации и финансирования", - заявил он.

Гутерриш отметил, что готов мобилизовать усилия ООН для поддержки работы спецгруппы.

"Рабочая группа должна включать все страны, где есть ресурсы, требуемые для разработки вакцины или ее производства при наличии лицензии. В нее также должны войти Всемирная организация здравоохранения и другие международные организации и финансовые учреждения. Рабочая группа будет иметь возможность мобилизовать фармацевтические компании и ключевые промышленные и транспортные предприятия", - заявил он.

Генсек ООН отметил, что вопрос финансирования группы можно было бы начать обсуждать на встрече G7, которая состоится в конце этой недели.