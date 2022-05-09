RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Генсек ООН подякував усім, хто брав участь в евакуації з Маріуполя

Фото: Генсек ООН Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш подякував усім, хто брав участь в евакуації понад 170 мирних жителів з обложеного металургійного комбінату "Азовсталь" та інших районів Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ООН.

"Я дякую всім учасникам цієї складної операції, в тому числі керівникам у Києві та Москві за забезпечення необхідних гуманітарних пауз. Я вітаю рішучість і мужність команд ООН і МКЧХ (Міжнародного Комітету Червоного Хреста) на місцях", - заявив Гутерріш.

За його словами, в результаті останньої операції з безпечного виїзду загальна кількість евакуйованих мирних жителів 8 травня з "Азовсталі" і Маріуполя перевищила 600 осіб.

"Я закликаю сторони в конфлікті не шкодувати зусиль для забезпечення безпечного виїзду всім охочим виїхати в будь-якому напрямку за їх вибором. Також необхідно домогтися того, щоб допомога доходила до нужденних", - додав генсек ООН.

Нагадаємо, російські окупанти унеможливили евакуацію з Луганської області 8 травня. Противник відкрив вогонь по "дорозі життя".

Ми також писали про те, що за даними полку "Азов", в Маріуполі з початку повномасштабного вторгнення загинули 25 тисяч осіб, в основному цивільних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНевакуація