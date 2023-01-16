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Генсек ООН назвал удар РФ по Днепру нарушением законов войны

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Нью-Йорк, Понедельник 16 января 2023 23:46
Генсек ООН назвал удар РФ по Днепру нарушением законов войны Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (GettyImage)
Автор: Артур Родивилов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил ракетный удар России в жилой дом в Днепре и назвал его очередным примером нарушения законов войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя офиса генсека ООН Стефани Трембле.

Она заявила, что атака на жилой дом в Днепре является одной из самых смертоносных в Украине с начала российского вторжения.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун призвала к надлежащему расследованию военных преступлений и судебному преследованию подозреваемых, добавила пресс-секретарь.

Хотя число погибших в результате этого нападения в настоящее время составляет 40 погибших и не менее 75 раненых, ожидается, что эти цифры будут расти по мере продолжения спасательных операций, отметила она.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 14 января, во время очередного массированного обстрела по территории Украины, российские оккупанты попали по жилому дому в Днепре.

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ООН Днепропетровская область
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