В ОБСЕ прокоментували заборону росіянам спостерігати за виборами в Україні

За його словами, ОБСЄ нададуть можливість провести вільні та справедливі вибори

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер выразил сожаление и беспокойство по поводу запрета гражданам РФ быть официальными наблюдателями на выборах 2019. Об этом сообщает Інтерфакс-Україна.

По его словам, ОБСЕ предоставят возможность провести свободные и справедливые выборы в Украине.

"Я разделяю сожаление и беспокойство директора БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, - ред.), потому что не соблюдать строй методологии наблюдения не очень хорошо", - сказал он.

Гремингер отметил, что он "с интересом следит" за тем, что происходит в Украине, однако воздержался от оценки событий, аргументировав тем, что об этом лучше говорить с долгосрочными наблюдателями, которые прибыли в страну в феврале.

"На сегодня важнейшим мероприятием ОБСЕ относительно выборов является операция по наблюдению. Это главный приоритет, и мы хотим сделать все возможное для того, чтобы эти выборы были свободными и справедливыми", - подчеркнул он.

Напомним, Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе учла принятое Верховной радой решение о невозможности участия представителей России и лиц, которые ее представляют, как наблюдателей на выборах президента Украины. Россиян исключили из состава миссии наблюдателей на выборах.