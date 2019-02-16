Генсек ОБСЄ наполягає на всебічному виконанні мінських угод

Мінські угоди Гремінгер називає єдиним шляхом до врегулювання конфлікту на Донбасі

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер назвал полное и всестороннее выполнение минских соглашений всеми сторонами единственным путем к мирному урегулированию военного конфликта на Донбассе. Об этом он заявил в интервью россСМИ, сообщает РБК-Украина.

По его словам, поиск мирного и устойчивого урегулирования ситуации в Украине остается самым срочным и приоритетным задачам ОБСЕ.

"Единственный путь к мирному урегулированию конфликта - полное и всестороннее выполнение минских соглашений всеми сторонами, поэтому все усилия должны быть направлены на достижение этой цели. В конце концов, дело за сторонами. Только они могут положить конец конфликту", - убежден Гремингер.

Он также подчеркнул, что минские соглашения являются единственным международно признанным документом, который предлагает выход из кризиса и их необходимо выполнить.

По словам генсека ОБСЕ, за пять лет войны на Донбассе нанесли серьезный ущерб мирному населению.

"Наиболее срочная задача заключается в том, чтобы облегчить эти страдания и защитить жизни людей, благосостояние которых было возбуждено настолько серьезно. Нарушения режима прекращения огня, которые зачастую исчисляются сотнями в день, надо прекратить. Необходимо организовать разминирование, восстановить инфраструктуру и предоставления жизненно важных услуг", - заявил Гремингер.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров считает бесперспективным требование Евросоюза выполнить минские соглашения по Донбассу для нормализации диалога.

РБК-Украина писало, что Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер 27 июля 2018 года в ходе визита на Донбасс ознакомился с работой Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ), а также с экономической, социальной ситуацией с безопасностью.