Генсек НАТО заявив про готовність обговорювати з Росією ситуацію на кордоні України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про готовність обговорювати з Росією ситуацію навколо України. При цьому він висловив жаль закриттям російською стороною офісів Альянсу в Москві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Столтенберга в ході пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
"Ми готові до діалогу, включаючи в рамках Ради Росія - НАТО, обговорювати чутливі питання, в тому числі ситуацію навколо України", - сказав генсек НАТО.
Столтенберг додав, що переговори - це найкращий спосіб врегулювання цих питань. При цьому він висловив жаль закриттям російською стороною офісів НАТО в Москві і припинення роботи місії РФ при Альянсі в Брюсселі.
Нагадаємо, з 1 листопада Москва призупинила роботу російської місії при НАТО.
Відзначити, у Німеччині це рішення Росії назвали таким, що викликає жаль і ще більше ускладнює відносини Москви і західних країн.