Генсек НАТО призвал Косово снизить напряженность в отношениях с Сербией

Из-за беспорядков между специальной косовской полицией и сербами в Звечане, Зубин-Потоке и Лепосовичи генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Косово снизить напряжение в отношениях с Сербией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что Йенс Столтенберг обсудил с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам Жозепом Боррелем ситуацию между Косово и Сербией и заявил, что обе страны должны участвовать в диалоге под руководством ЕС.
"Приштина (Косово) должна снизить эскалацию и не делать односторонних дестабилизирующих шагов", - отметил генсек НАТО.
26 мая президент Сербии Александро Вучич приказал армии двигаться к границе с Косово, потому что десятки косовских сербов пытались не допустить принявших присягу новых мэров-албанцев к выполнению своих обязанностей. Они боекотировали эти выборы и считают их нелегитимными.
Митингующие построили баррикады, а затем косовская полиция начала разгонять сербских протестующих с помощью слезоточивого газа.
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