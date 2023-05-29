RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Генсек НАТО призвал Косово снизить напряженность в отношениях с Сербией

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Из-за беспорядков между специальной косовской полицией и сербами в Звечане, Зубин-Потоке и Лепосовичи генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Косово снизить напряжение в отношениях с Сербией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Йенс Столтенберг обсудил с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам Жозепом Боррелем ситуацию между Косово и Сербией и заявил, что обе страны должны участвовать в диалоге под руководством ЕС.

"Приштина (Косово) должна снизить эскалацию и не делать односторонних дестабилизирующих шагов", - отметил генсек НАТО.

26 мая президент Сербии Александро Вучич приказал армии двигаться к границе с Косово, потому что десятки косовских сербов пытались не допустить принявших присягу новых мэров-албанцев к выполнению своих обязанностей. Они боекотировали эти выборы и считают их нелегитимными.

Митингующие построили баррикады, а затем косовская полиция начала разгонять сербских протестующих с помощью слезоточивого газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОКосовоЙенс СтолтенбергСербия