Генсек НАТО призвал Европу "перестать бегать и беспокоиться" о помощи США

Рютте заявил, что европейские союзники долгое время были чрезмерно обеспокоены тем, назначат ли США нового верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе. По его словам, он всегда утверждал, что это излишнее беспокойство, и это подтвердило назначение генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича.

Генсек НАТО заявил, что главнокомандующий ОВС НАТО был назначен и им стал американец.

"Поэтому мое послание моим европейским коллегам: перестаньте так сильно беспокоиться. Начните следить за тем, чтобы вы реализовали инвестиционные планы, чтобы вы запустили и заработали промышленную базу, чтобы поддержка Украины оставалась на высоком уровне", - сказала Рютте.

По его словам, в Европе "следует работать и перестать бегать и беспокоиться о США". "Они там, они с нами", - добавил он.