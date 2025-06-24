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Генсек НАТО призвал Европу "перестать бегать и беспокоиться" о помощи США

Фото: Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты остаются верны коллективной обороне в рамках НАТО. Европе нужно меньше об этом беспокоиться.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Рютте заявил, что европейские союзники долгое время были чрезмерно обеспокоены тем, назначат ли США нового верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе. По его словам, он всегда утверждал, что это излишнее беспокойство, и это подтвердило назначение генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича.

Генсек НАТО заявил, что главнокомандующий ОВС НАТО был назначен и им стал американец.

"Поэтому мое послание моим европейским коллегам: перестаньте так сильно беспокоиться. Начните следить за тем, чтобы вы реализовали инвестиционные планы, чтобы вы запустили и заработали промышленную базу, чтобы поддержка Украины оставалась на высоком уровне", - сказала Рютте.

По его словам, в Европе "следует работать и перестать бегать и беспокоиться о США". "Они там, они с нами", - добавил он.

 

Назначение командующего

В начале июня Президент США Дональд Трамп назначил нового верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Им стал генерал-лейтенант Алексус Гринкевич. Эту должность, которая контролирует все операции НАТО в Европе, с момента ее создания после Второй мировой войны занимал американский генерал.

При этом ЕС стремится развивать отношения с другими странами, не входящими в трансатлантический альянс, на фоне сигналов со стороны Трампа о возможном сворачивании американского участия в европейской системе безопасности.

Напомним, 24-25 июня в Гааге (Нидерланды) состоится саммит стран НАТО.

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