Генсек НАТО приветствует информационную сдержанность Украины о вероятном контрнаступлении

В этом контексте в Альянсе приветствуют подобную сдержанность украинской стороны относительно возможных контрнаступательных действий ВСУ.

"В том, что касается наступления, мы видим увеличение интенсивности боев вдоль линии фронта. Но я всегда очень осторожным, чтобы не говорить об оперативных деталях. Это действительно дело украинцев – говорить о таких вещах", - отметил Столтенберг.

Генсек НАТО также рассказал, что недавно размещенное Генеральным штабом ВСУ в соцсетях видео "действительно призывает воздержаться от информации о контрнаступлении или его оперативных деталях".

Столтенберг подчеркивает, что любая война является непредсказуемой, и никто не может сказать, как она будет развиваться.

"Но мы знаем - то, что будет происходить за столом переговоров, которые, будем надеяться, на определенном этапе положат конец этой войне, - это будет полностью зависеть от достижения целей на поле боя", - сказал он.

Генсек НАТО добавил, что страны-партнеры и союзники должны укреплять позиции Украины на поле боя, чтобы "они получили такой итог этой войны, который обеспечит сохранение Украины как суверенной и независимой страны, и что Путин не выиграет эту войну".

Контрнаступление Украины

В начале недели, 5 июня, в Минобороны РФ заявили, что якобы украинские военные начали "крупномасштабное наступление" на 5 участках фронта. При этом в Минобороны Украины указывают на очередное ИПСО российских оккупантов, и подчеркивают, что интервенты заранее заготовили различные фейковые сюжеты о ходе боев.

Как подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов, украинские войска еще не начали контрнаступление.

Добавим, что на Бахмутском участке фронта бойцы ВСУ продвинулись на флангах.

Недавно командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский отметил, что защитники пытаются взять Бахмут в оперативное окружение. Он отметил, что ВСУ продолжают движение вперед на флангах, а россияне теряют позиции под Бахмутом.

А заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что наши военные на разных участках Бахмутского направления продвинулись до 1600 метров.