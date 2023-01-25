Генсек НАТО о сроках окончания войны: хотите мира завтра, поддержите Украину сегодня
Сколько еще будет продолжаться война России против Украины, никто не знает. Но мы должны поддерживать украинцев, чтобы мир все же наступил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью Die Welt.
"Никто не знает, когда закончится эта война. Мы знаем одно: если вы хотите мира завтра, вы должны поддержать Украину сегодня. Звучит странно, но путь к миру лежит через поставки оружия. Наши интересы безопасности выходят за рамки солидарности с Украиной, потому что если Путин добьется успеха, другие научатся этому", - заявил Столтенберг.
По его словам, сейчас автократы всего мира наблюдают за тем, как НАТО реагирует на российское вторжение в Украину.
"Мы также знаем, что Россия использует энергоносители как оружие. И Китай также использует свою экономическую мощь для обслуживания собственных интересов. Мы должны понимать, что экономические решения могут иметь последствия для политики безопасности. Всегда говорят: война слишком серьезное дело, чтобы доверять ее генералам. Да, и иногда слишком серьезная, чтобы оставить это олигархам", - подытожил Столтенберг.
Окончание войны: что об этом говорят в Украине и не только
Напомним, ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что этот год для Украины будет победным и анонсировал большое контрнаступление ВСУ весной.
Также в ГУР МО считают, что решающим моментом в войне станет эта весна и начало лета, и уже после этого этапа можно будет говорить о сроках окончания войны.
Между тем, ряд мировых лидеров осторожны в своих прогнозах по завершению войны, но в большинстве утверждают, что ближайшие месяцы будут решающими для Украины.
Детальнее об окончании войны читайте в материале РБК-Украина "Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины".
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