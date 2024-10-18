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Генсек НАТО прокомментировал возможное участие солдат из КНДР в войне против Украины

Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В НАТО не исключают, что солдаты из КНДР могут оказаться на поле боя в Украине. Однако сейчас в альянсе нет подтверждения их участия.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время пресс-конференции в Брюсселе.

Как отметил генсек, в альянсе наблюдают за этой ситуацией в тесном контакте с Южной Кореей, а также другими коллегами из Тихоокеанского региона

"Я сейчас хочу сказать, что мы не можем подтвердить эти сообщения, в частности, относительно того, что Северная Корея сейчас пытается оказать такую помощь России", - сказал он.

В то же время Рютте не исключил, что ситуация может измениться.

"Может быть, что действительно корейские солдаты могут оказаться на поле боя на стороне России. И это будет означать, что они будут только подливать масла в огонь в этом конфликте", - добавил он.

Участие солдат КНДР в войне

Напомним, разведка Южной Кореи заявила, что КНДР принимает участие в войне против Украины и решила послать 12 тысяч солдат, включая подразделение спецназа. Перемещение войск уже началось.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль провел внеплановую встречу по безопасности с ключевыми представителями разведки, военных и национальной безопасности, чтобы обсудить участие северокорейских войск в войне России против Украины.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что около 11 тысяч военных из Северной Кореи начнут воевать в Украине уже в ноябре.

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