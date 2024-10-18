Генсек НАТО прокомментировал возможное участие солдат из КНДР в войне против Украины

Как отметил генсек, в альянсе наблюдают за этой ситуацией в тесном контакте с Южной Кореей, а также другими коллегами из Тихоокеанского региона

"Я сейчас хочу сказать, что мы не можем подтвердить эти сообщения, в частности, относительно того, что Северная Корея сейчас пытается оказать такую помощь России", - сказал он.

В то же время Рютте не исключил, что ситуация может измениться.

"Может быть, что действительно корейские солдаты могут оказаться на поле боя на стороне России. И это будет означать, что они будут только подливать масла в огонь в этом конфликте", - добавил он.