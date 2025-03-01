Генсек НАТО порадив Зеленському відновити відносини з Трампом

Учора в Овальному кабінеті між президентом України Володимиром Зеленським та главою Білого Дональдом Трампом виникла перепалка. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте порадив українському лідеру відновити відносини з президентом США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CGTN America і The Guardian .

"Я сказав Зеленському, що вам потрібно знайти спосіб відновити відносини з Дональдом Трампом і адміністрацією США", - заявив Рютте в інтерв'ю BBC.

Він підкреслив, що США, Україні та Європі потрібно триматися разом, щоб привести Україну до міцного миру.

На запитання про те, що сказав Зеленський про свою зустріч із Трампом, Рютте відповів, що не має права розголошувати, про що вони говорили. При цьому "ясно дав йому зрозуміти, що ми справді маємо поважати те, що президент Трамп зробив для України" (йдеться про протитанкові ракети Javelin, які США надали нашій країні під час першого терміну Трампа).

Генсек НАТО додав, що Україна була б "ніким" без підтримки Сполучених Штатів.

"Тому я сказав йому, що ми справді маємо віддати належне Трампу за те, що він зробив тоді, за те, що Америка зробила відтоді, а також за те, що Америка продовжує робити", - наголосив Рютте.

Він також назвав учорашню зустріч двох лідерів у Білому домі "невдалою".

Крім цього, Рютте наполягав на тому, що Трамп має намір домогтися міцного миру в Україні, але заявив, що президент США хотів би, щоб Європа і Канада витрачали більше коштів на оборону.

"Послухайте, я півгодини говорив у четвер із Дональдом Трампом телефоном. Ми друзі. Ми працювали разом багато років. Я знаю, що він налаштований привести Україну до міцного миру. Він налаштований на НАТО. Звичайно. Він очікує, що європейські партнери по НАТО і в Канаді будуть витрачати більше і нарощувати оборонне виробництво. І він має рацію", - заявив генсек НАТО.