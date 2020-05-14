Генсек НАТО підтримав заклики розслідувати походження COVID-19

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг підтримав заклики провести міжнародне розслідування походження коронавіруса COVID-19. Про це він повідомив в інтерв'ю Repubblica.

За його словами, на даний момент Китай швидко розвивається в економічній, технологічній і воєнній сферах, тому Альянсу необхідно розуміти, як це може впливати на безпеку в світі.

"У ВООЗ заявили, що, згідно з наявною інформацією, цей вірус - природного походження, його не створювали в лабораторії. Проте залишається ряд питань, і тому я підтримую заклики до проведення міжнародного розслідування, щоб розібратися в усьому, що сталося. Це дозволить нам у майбутньому запобігати пандемії", - сказав він.

Нагадаємо, до цього президент США Дональд Трамп неодноразово звинувачував Китай в приховуванні реальних даних про коронавирусе. Також спецслужби США, Великобританії, Канади, Австралії і Нової Зеландії підготували доповідь, в якій говорилося, що уряд Китаю навмисно приховувало або знищував докази спалаху коронавіруса в країні до офіційного визнання 20 січня.

Китай відкидав всі звинувачення, проте пізніше посол КНР в Берліні Ву Кен заявив, що китайський уряд відкрито для незалежного міжнародного розслідування, яке допоможе встановити походження вірусу.