Генсек НАТО отметил приоритет Украины в военных закупках ЕС

По словам Рютте, ЕС должен обеспечить максимальную гибкость в использовании средств, предназначенных для поддержки украинской армии, и не ограничивать себя политическими правилами закупок.

"Пакет займа на 90 миллиардов евро кардинально повлияет на безопасность Украины. Но здесь я действительно настоятельно призываю вас обеспечить гибкость в том, как эти средства могут быть потрачены, и не быть чрезмерно ограничительными со стороны ЕС и его принципов "покупай украинское" и "покупай европейское", - подчеркнул генсек НАТО.

Он подчеркнул, что понимает стремление Европы развивать собственную оборонную промышленность и признал это жизненно важным направлением.

"Но пока она не может обеспечить полностью всего, что нужно Украине для защиты сегодня и сдерживания завтра. Поэтому, продвигая этот заем, я призываю вас, пожалуйста, ставить потребности Украины на первое место", - заявил Рютте.

Генсек НАТО уточнил, что закупка вооружения в Европе или в Украине должна оставаться приоритетом, если такая возможность существует.

"Но все мы знаем, что без поставок вооружения из США мы не сможем удержать Украину в борьбе. Буквально: нет, не сможем", - сказал он.

В качестве примера Рютте привел американские системы противовоздушной обороны, которые играют ключевую роль в защите украинских городов.

"США сейчас предоставляют необходимые перехватчики, чтобы каждую ночь сбивать как можно больше ракет, которые летят на Киев, Харьков и другие города", - отметил он.

В завершение генсек НАТО отметил тесную координацию между Альянсом и Европейским Союзом в поддержке Украины.

"НАТО и ЕС сейчас работают бок о бок, как в Брюсселе, так и в Киеве, чтобы помочь Украине. Координация военной помощи, обучение Вооруженных сил Украины и развитие оборонной промышленности - все это взаимодополняет друг друга, и нам нужно продолжать эту работу", - подытожил Марк Рютте.