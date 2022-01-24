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Генсек НАТО і глава МЗС Британії обговорили нарощування російських військ біля України

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет трас обговорили нарощування російських військ на кордоні з Україною. Вони також торкнулися теми європейської безпеки на тлі агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт прессекретаря НАТО Оани Лунгеску.

"Столтенберг і трас обговорили нарощування військової потужності Росії в Україні і навколо неї і наслідки для європейської безпеки", - зазначила Лунгеску.

Вона додала, що в ході бесіди генсек НАТО подякував Главі британського МЗС за внесок Великобританії в колективну оборону Альянсу і рішучу підтримку України.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс закликав НАТО відреагувати на постійне нарощування Росією і Білоруссю військ на кордоні з Європою.

Зазначимо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон допустив, що вторгнення Росії в Україну може стати для російського президента Володимира Путіна "новою Чечнею".

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