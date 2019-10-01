Генпрокурора США просять розслідувати зв'язку президентської кампанії Клінтон з Україною

Голови двох комітетів Сенату США звернулися до генерального прокурора Вільяма Барра з проханням розслідувати будь-які зв'язки між Україною і президентською кампанією Хілларі Клінтон в 2016 році. Про це пише Politico.

Наголошується, що авторами запиту є республіканці Рон Джонсон і Чак Грасслі. Вони намагаються вплинути на розслідування, розпочате в рамках процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

У листі Барру, опублікованому в понеділок, республіканці закликали Міністерство юстиції розслідувати будь-який зв'язок між Клінтон і українськими оперативниками. Вони сказали, що у них є "побоювання з приводу іноземної допомоги на виборах 2016 року, які не були повністю розглянуті".

"Департамент юстиції ще не поінформував Конгрес і громадськість про те, чи почав він розслідування зв'язків і координації між українським урядом та особами, пов'язаними з кампанією Хілларі Клінтон або Демократичного національного комітету. Втручання у вибори 2016 року не слід ігнорувати", - написали два сенатора у листі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп намагався знайти докази втручання України в президентські вибори в 2016 році.

Раніше адвокат глави Білого дому Руді Джуліані заявив, що опублікує докази втручання України в президентські вибори в США. Джуліані додав, що має докази втручання у вигляді відео та документів.