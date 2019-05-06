Генпрокурора США можуть звинуватити в неповазі до Конгресу

Демократи в Юридичному комітеті Палати представників зробили крок до офіційного обвинуваченням генерального прокурора Вільяма Барра в неповазі до Конгресу. Про це повідомляє впливове американське видання The Hill.

"Комітет встановив дедлайн для Барра після його відмови надати повний текст доповіді Мюллера Конгресу до ранку середи", - наголошується в повідомленні.

Отмечаеся, що дедлайн для генпрокурора США щодо надання їм звіту та основних доказів з розслідування Мюллера завершується 8 травня.

Як відомо, Барр минулого тижня відмовився брати участь у запланованому виступі перед комітетом у Палаті представників, яка контролюється демократами.

Нагадаємо, раніше член Конгресу США, який входить до складу юридичного комітету нижньої палати, Девід Сісіліні заявив, що спецпрокурор Роберт Мюллер, який завершив розслідування про втручання РФ у вибори США, виступить на слуханнях Конгресу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що генпрокурор США відмовився від дачі свідчень у Палаті представників. Голова комітету Палати представників Джеролд Надлер заявив, що генеральний прокурор США Вільям Бар не з'явиться на слуханнях з приводу доповіді спецпрокурора Мюллера.

Надлер розповів, що Барр може "бояться" питань, які йому можуть поставити законодавці Демократичної партії в зв'язку з публікацією звіту про результати "російського розслідування". На його думку, генпрокурор побоюється від дачі показань, враховуючи те, "наскільки нечесно він себе повів".